Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Jugendliche beim Osterfeueraufbau in Berghausen verletzt - #polsiwi

Bad Berleburg-Berghausen (ots)

Am Samstagabend (07.03.2020) ist es in Berghausen zu einem Unglück beim Aufbau des örtlichen Osterfeuers gekommen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen sollte ein Gestell aus Holzstämmen errichtet werden. Beim Aufbau stürzte das Konstrukt ein und verletzte eine 16-jährige Helferin schwer. Rettungskräfte brachten die Jugendliche mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Die Umstände des Vorfalls werden polizeilich untersucht. Ermittler des Kriminalkommissariats Bad Berleburg begutachteten den Unglücksort heute Morgen (09.03.2020). Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

