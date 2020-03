Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vandalen brechen in Kläranlage ein - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag(05.03.2020) ist es in Bad Berleburg-Aue zu einem Einbruch gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zur Kläranlage an der Hauptstraße. Mit roher Gewalt öffneten sie ein Fenster und anschließend durchwühlten sie die Büro- und Aufenthaltsräume. Dabei beschädigten die Täter zahlreiche Gegenstände im Inneren der Kläranlage sowie ein auf dem Gelände abgestelltes Motorrad. Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen hohen vierstelligen Betrag. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Berleburg unter der Telefonnummer 02751/909-0.

