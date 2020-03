Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Pkw fährt auf Pannenfahrzeug auf- 42-Jährige schwer verletzt

Siegen (ots)

In Siegen ist es am Dienstagabend(03.03.2020) zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Autofahrerin gekommen. Eine 42-jährige Mercedesfahrerin musste nach einem technischen Defekt im Bereich zwischen der HTS-Ausfahrt Geisweid und Buschhütten anhalten. Trotz eingeschaltetem Warnblinklicht übersah ein 25-jähriger Mercedesfahrer das liegengebliebene Auto und fuhr auf dieses auf. Durch den Aufprall erlitt die 42-Jährige schwere Verletzungen, ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Siegener Krankenhaus. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Ein Fahrstreifen der HTS musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden.

