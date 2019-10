Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW-Brand in den Ueckerwiesen bei Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

Am Abend des 07.10.2019 wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald zu einem brennenden Personenkraftwagen bei Torgelow gerufen. In den Ueckerwiesen brannte ein nicht zugelassener Seat Ibiza, der bereits seit einigen Tagen vor Ort abgestellt worden war. Beamte des Polizeireviers Ueckermünde hatten aufgrund der Abstellsituation bereits eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit dem Vorwurf der illegalen Abfallbeseitigung gefertigt und die zuständige Ordnungsbehörde der Stadt Torgelow informiert. Nun wurde dieser Personenkraftwagen nach ersten Erkenntnissen durch unbekannte Täter angezündet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000,00 Euro. Es besteht der Verdacht der Brandstiftung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ueckermünde (039771) 82-224, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.deoder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Im Auftrag Torsten Blauch, KHK Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

