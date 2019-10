Polizei Dortmund

POL-DO: Wohnungseinbrüche in Lünen: Wer hat verdächtige Personen beobachtet?

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1143

Die Dortmunder Polizei ist derzeit auf der Suche nach Zeugen, die verdächtige Personen bei Wohnungseinbrüchen in der Matthias-Claudius-Straße und in der Straße am Wüstenknapp in Lünen beobachtet haben.

Unbekannte Tatverdächtige haben in den Vormittagsstunden des 30.9.2019 die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Matthias-Claudius-Straße aufgehebelt, die Räume durchsucht und mit ihrer Beute in Form von Bargeld den Tatort wieder verlassen.

In der Zeit vom 20.-30.9. geschah dies auch in zwei Wohnungen eines Hauses in der Straße Am Wüstenknapp. Auch hier stiegen die Einbrecher über die Terrasse in ein Fenster bzw. über die Balkontür ein. In beiden Wohnungen erbeuteten die Unbekannten technische Geräte, ein Mobiltelefon und Bargeld.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231 - 132 7441.

