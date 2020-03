Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Autoknacker wollte Wagen kurzschließen - #polsiwi

Freudenberg-Wilhelmshöhe (ots)

Am Samstagmorgen (07.03.2020) hat ein Unbekannter versucht ein Auto auf der Wilhelmshöhe zu stehlen. Gegen 05:30 Uhr bemerkte ein Zeuge die eingeschlagene Scheibe eines an der Gewerbestraße gegenüber eines dort ansässigen Getränkehandels parkenden Autos. Dabei handelte es sich um einen VW Golf mit rumänischem Kennzeichen. Bei genauerer Betrachtung stellte sich heraus, dass sich noch ein Mann auf dem Fahrersitz befand, der das Auto verließ und weglief. Nach ersten Erkenntnissen versuchte der Autoknacker den Wagen kurzzuschließen. Dieser wurde so beschrieben: circa 30 Jahre alt, mit einem schwarzen Kapuzenpullover und Handschuhen bekleidet. Hinweise richten Sie bitte an das ermittelnde Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Meik Scholze

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell