Polizei Aachen

POL-AC: 40 Autos zerkratzt

Aachen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 40 geparkte Autos zerkratzt und damit einen Sachschaden im fünfstelligen Bereich verursacht. Die Tatorte befinden sich in den Straßen Im Johannistal, An der Schanz und im Pottenmühlenweg.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0241/9577-33201 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (am)

Rückfragen bitte an:



Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell