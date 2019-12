Polizei Aachen

POL-AC: 86-jährige Frau fällt "Enkeltrickbetrügern" zum Opfer

Alsdorf (ots)

Bereits am Mittwoch (06.11.2019) wurde eine 86-jährige Seniorin Opfer eines sogenannten "Enkeltrickbetrugs". Die angebliche Schwiegertochter gab am Telefon an, dass sie eine Immobilie kaufen wollte und dafür dringend Bargeld benötigte. Die Geschädigte hob den Betrag von ihrem Konto ab und übergab diesen, wie mit der "Schwiegertochter" vereinbart, einem unbekannten Mittelsmann. Der Betrug flog erst am 10.12.2019 auf, da ein Teil des herausgegebenen Betrags eigentlich nur ausgeliehen sein sollte und die Geschädigte daraufhin ihren Sohn ansprach. Sie fragte nach, wann mit einer Rückzahlung zu rechnen sei. Der unbekannte Mittelsmann wird von der Geschädigten wie folgt beschrieben: ca. 25 - 30 Jahre alt, schlank, kurze mittelblonde Haare, längliches Gesicht. Bei der Übergabe trug er einen Parka. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei noch einmal insbesondere vor dieser Betrugsmasche. Täter geben sich am Telefon meist gegenüber älteren Personen als Verwandte aus und schildern eine Notlage. Sie benötigen dringend einen hohen Bargeldbetrag, der dann von dem Opfer an einen Mittelsmann persönlich übergeben werden soll. (fp)

