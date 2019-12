Polizei Aachen

POL-AC: Warnung vor Taschendieben in Bussen

Aachen (ots)

Im Laufe des gestrigen Tages wurden der Aachener Polizei insgesamt sechs Taschendiebstähle in Buslinien der ASEAG gemeldet. Bei den bekannt gewordenen Fällen hatten die Täter immer das Gedränge beim Ein- oder Aussteigen genutzt, um unbemerkt Portemonnaies und andere Wertgegenstände aus Handtaschen zu entwenden. Die Opfer waren meist ältere Menschen. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Videoaufnahmen aus den Bussen sollen im Rahmen der Ermittlungen ausgewertet werden.

Die Polizei rät: Halten Sie Ihre Taschen immer geschlossen und eng am Körper. Lassen Sie keine Taschen unbeaufsichtigt und seien Sie wachsam. Täter nutzen oft das Gedränge in Menschenmengen, um unbemerkt zuzuschlagen. Wenn möglich, verstauen Sie Ihre Wertgegenstände in den Innentaschen der Jacke und halten den Reißverschluss geschlossen. (am)

