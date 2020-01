Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Vorfall zwischen PKW und Fußgänger am Bleeck

Polizei sucht eine bestimmte Zeugin

Bad Segeberg (ots)

Nachdem ein Fußgänger am Dienstag, den 31. Dezember 2019, bei der Polizei Bad Bramstedt einen Vorfall zwischen ihm und einem PKW-Fahrer am Bleeck zur Anzeige brachte, sucht die Polizei gezielt eine Zeugin.

Der 38-Jährige teilte mit, dass er gegen 11:55 Uhr zusammen mit seinem dreijährigen Sohn fußläufig die Straße Bleeck in Höhe einer dortigen Verkehrsinsel überqueren wollte. Da mehrere Fahrzeuge die Straße Bleeck befuhren, hätten sie zunächst auf der Fußgängerinsel auf eine Querungsmöglichkeit gewartet. Als ein PKW kurz vor der Verkehrsinsel hielt, um abzubiegen, nutzten die beiden die Gelegenheit und setzten zum Überqueren der Fahrbahn an. In diesem Moment soll hinter dem abbiegenden PKW ein schwarzer Mercedes mit hoher Geschwindigkeit angefahren sein. Der 38-Jährige habe seinen Sohn daraufhin von der Fahrbahn gezogen und selbst einen Sprung nach vorne unternommen, um einen Zusammenstoß mit dem anfahrenden Mercedes zu vermeiden. Der Wagen sei anschließend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davongefahren.

Der Polizei liegen Ermittlungsansätze zu dem schwarzen Mercedes vor. Wichtig für die Ermittlungen ist nun die Aussage einer Zeugin. Die Frau hatte dem 38-jährigen vor Ort bestätigt, den Vorfall beobachtet zu haben.

Die Polizei Bad Bramstedt bittet diese Frau oder auch andere Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 04192-39110 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell