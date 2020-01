Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Dinslaken (ots)

Am Donnerstag, den 02.01.2020, gegen 17:25 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw eines 60-jährigen Mannes aus Oberhausen und einem 24-jährigen Fußgänger aus Dinslaken. Der Pkw befuhr die Otto-Brenner-Straße in Fahrtrichtung B8, als kurz hinter der Einmündung "An der Fliehburg" der Fußgänger aus einem Fußweg von der Südstraße aus kommend auf die Fahrbahn trat. Der Fußgänger wurde hierbei vom Pkw erfasst und schwer verletzt einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Lebensgefahr besteht nicht.

