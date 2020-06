Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Rauchentwicklung im Einfamilienhaus

Northeim (ots)

Northeim, Lortzingstraße, Montag, 29.06.2020, 13.45 Uhr

NORTHEIM (köh) - Zu einer leichten Rauchentwicklung kam es am gestrigen Montag in einem Einfamilienhaus in der Lortzingstraße. Grund dafür war eine heiß gelaufene Wasserpumpe, die zuvor an einer Heizungsanlage installiert worden war. Durch die Feuerwehr wurde die Wasserpumpe von dem Stromkreis getrennt und gelüftet. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell