Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw beim Rangieren beschädigt und weggefahren

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 29.06.2020; 19:45 Uhr

Einen Gesamtschaden von ca. 2500,- Euro richtete ein 18jähriger Pkw-Fahrer aus Dassel, am Abend des 29.06.2020, auf dem Firmengelände eines Autohauses in Einbeck an. Beim Rangieren in eine dortige Parklücke touchierte er einen geparkten, nicht angemeldeten Pkw des Autohauses und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der junge Mann von der Unfallstelle, verständigte dann aber von zu Hause die Polizei über den angerichteten Schaden. Die Polizei Einbeck hat den Unfall aufgenommen und die geschädigte Firma bereits in Kenntnis gesetzt. Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet, da er sich zunächst nicht um den angerichteten Schaden gekümmert und diesen nicht sofort angezeigt hatte.

