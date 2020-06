Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrrad gestohlen

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 24.06.2020 - 25.06.2020

Am Mittwoch, den 24.06.2020, stellte eine 22jährige Einbeckerin, gegen 15:00 Uhr, ihr Fahrrad verschlossen vor ihrem Wohnhaus in der Schützenstraße ab. Als sie am nächsten Tag gegen 18:00 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein bislang noch unbekannter Täter das Fahrrad entwendet hat. Bei dem Rad handelt es sich um ein rotes Damenrad der Marke "Panther", mit einem Zeitwert von ca. 200,- Euro. Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu der Tat, bzw. zum Verbleib des Fahrrades machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Einbeck unter Tel. 05561-949780 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell