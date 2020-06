Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendiebstahl

Uslar (ots)

BODENFELDE (js) Am Freitag, dem 26.06.20, gegen 14.50 Uhr, steckte eine 35-jährige Frau aus Bodenfelde in einem Einkaufsmarkt in Bodenfelde, Kottberg, diverse Waren in einen mitgeführten Rucksack sowie unter die Bekleidung und versuchte so den Markt zu verlassen, ohne die Waren zu bezahlen. Im Kassenbereich wurde sie angesprochen und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass sie Waren im Wert wird ca. 240 EUR entwenden wollte. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

