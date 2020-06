Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 27.06.2020, 21:08 Uhr

Am Samstag, den 27.06.2020, kam es kurz vor Ladenschluss in einem Supermarkt, in der Walter-Poser-Straße, zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen, aus Einbeck stammenden Kunden. Im weiteren Verlauf schlug dann einer der Beiden dem Anderen mit der Faust gegen die Brust und warf diesem zusätzlich eine PET-Flasche gegen den Hinterkopf. Hierbei wurde das 51jährige Opfer leicht verletzt. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren gegen den 38jährigen Schläger, wegen Körperverletzung, eingeleitet.

