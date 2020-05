Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Geschädigter erkennt Diebe wieder

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag wandte sich der Fahrer eines PKW an eine Streife der Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof und gab an, bestohlen worden zu sein. Zwei Männer hatten seine Geldbörse aus seinem nicht verschlossenen Fahrzeug entwendet. Noch während er den Diebstahl schilderte, erkannte er die Täter in der Nähe. Die Beamten nahmen die beiden, einen 23-jährigen Marokkaner und einen 24-jährigen Libyer, vorläufig fest. Bei einem der Männer fanden sie auch die gestohlene Börse - allerdings leer. Der Inhalt der Geldbörse, u.a. Führerschein, Krankenkarte und EC-Karte, fand sich kurz darauf in einer nahen Mülltonne. Der Bestohlene bekam seine Sachen zurück, gegen die beiden Täter leiteten die Beamten Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls ein.

