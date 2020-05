Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Erfurt (ots)

Gestern Nacht kontrollierten Bundespolizisten einen Schwarzfahrer im Erfurter Hauptbahnhof. Dieser hatte zuvor eine Regionalbahn von Halle/Saale nach Erfurt genutzt, ohne im Besitz eines Fahrscheins zu sein. Zur Kontrolle gesellte sich ein unbeteiligter 24-jähriger syrischer Staatsangehöriger und fing grundlos an, die polizeiliche Maßnahme zu stören. Er ging auf die eingesetzten Beamten los und spuckte vor deren Füße. Zudem beleidigte und bedrohte er die Beamten. Trotz mehrmaliger Aufforderung ließ er sich nicht von seinem Verhalten abbringen. Außerdem brannte er sich im Nichtraucherbereich des Bahnhofs eine Zigarette an. Am Ende bekam er Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Bundesnichtrauchergesetz und wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von fast 1,6 Promille.

