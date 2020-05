Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei stellt Jung-Dealer

Erfurt (ots)

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte gestern Nachmittag einen 16-jährigen Deutschen im Erfurter Hauptbahnhof. Noch während der Kontrolle vor Ort rückte der Jugendliche mehrere in Tütchen verpackte Pillen heraus, bei denen der Verdacht bestand, dass es sich dabei um Betäubungsmittel handelt. Für die Überprüfung und zur Durchführung weiterer Maßnahmen nahmen ihn die Beamten mit zur Dienststelle. Bei der dort durchgeführten Durchsuchung kamen weitere sieben Cliptütchen zum Vorschein, die der junge Mann in seinem Intimbereich versteckt hatte. In diesen befanden sich fast zehn Gramm Marihuana. Der in Erfurt wohnende Jugendliche gab zu, damit handeln zu wollen. Zu dem Fall leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Die weiteren Ermittlungen hierzu hat die Polizei des Freistaates Thüringen übernommen, die in der Folge auch noch die Wohnung des 16-Jährigen durchsuchte.

