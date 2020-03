Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120320-187: Verkehrsunfall beim Wenden

Waldbröl (ots)

Zwei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Bundesstraße 478 in Waldbröl-Rossenbach. Ein 38-jähriger Mann aus Waldbröl hatte nach bisherigen Erkenntnissen gegen 18.00 Uhr versucht mit seinem VW Polo auf der Fahrbahn der B 478 zu wenden. Als er sich quer zur Fahrtrichtung auf der B 478 befand, prallte mit großer Wucht ein in Richtung Ruppichteroth fahrender Peugeot in die Fahrerseite des Polo. Anschließend schleuderten beide Autos von der Straße auf eine angrenzende Weide. Der Polofahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden; der 64-jährige Peugeotfahrer aus Ruppichteroth erlitt leichte Verletzungen.

