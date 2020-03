Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110320-185: Unfallverursacher gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lindlar (ots)

Gegen acht Uhr am Dienstag (10. März) meldete eine Verkehrsteilnehmerin der Polizei ein umgefahrenes Verkehrszeichen auf der L 299 in Lindlar-Heiligenhoven; der Unfallverursacher hatte sich bereits unerkannt aus dem Staub gemacht. Wann der Unfall genau passiert ist, konnte die Polizei bislang noch nicht ermitteln. Anhand am Unfallort aufgefundener Fahrzeugteile dürfte es sich bei dem Verursacher um einen LKW der Marke Scania handeln, der auf der L 299 in Fahrtrichtung Lindlar-Zentrum unterwegs war und in Höhe des Freilichtmuseums auf die dortige Verkehrsinsel geriet. Die Polizei hofft auf Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können (Verkehrskommissariat Wipperfürth, Tel.: 02261 81990).

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell