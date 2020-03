Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110320-182: Schmuck bei Einbruch erbeutet

Gummersbach (ots)

In der vergangenen Woche (2. - 7. März) haben Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Gummersbach-Vollmerhausen eingebrochen. Die Täter begaben sich auf die Rückseite des an der Strombachstraße gelegenen Hauses und hebelten dort eine Terrassentüre auf. Im Anschluss durchwühlten sie nahezu das komplette Haus und flüchteten mit einer Schmuckschatulle samt Inhalt. Wenn Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich bemerkt haben sollten, setzten Sie sich bitte mit der zentralen Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990 in Verbindung.

