Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110320-184: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der L 302

Engelskirchen (ots)

Drei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am heutigen Morgen (11. März) auf der L 302 in Engelskirchen-Hardt. Ein 20-jähriger Wipperfürther befuhr gegen 06.45 Uhr mit einem VW Golf die L 302 aus Richtung der Autobahnanschlussstelle Engelskirchen kommend und beabsichtigte von der L 302 nach links in Richtung der L 136 abzubiegen. Offenbar übersah er dabei einen ihm auf der L 302 entgegenkommenden Peugeot, in dem zwei 22-jährige Männer aus Lindlar und Gummersbach saßen. Bei der Kollision der Fahrzeuge wurden beide Autos im Frontbereich stark zerstört. Während der Fahrer des Peugeot mit leichten Verletzungen davon kam, mussten die anderen beiden Unfallbeteiligten mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die L 302 musst an der Unfallstelle zum Teil gesperrt werden, so dass es bis etwa 08.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kam.

