Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100320-179: Geldautomat von Einbrechern heimgesucht

Hückeswagen (ots)

Auf einen Geldautomaten eines Geldinstituts hatten es Einbrecher am Freitagabend (6. März) in Hückeswagen-Wiehagen abgesehen. Den Tätern gelang es durch Aufbrechen einer Tür in den Raum zu gelangen, von dem aus der Geldautomat bestückt wird. Im weiteren Tatverlauf konnten sie den Automaten öffnen und Bargeld erbeuten. Anhand der ausgewerteten Gerätedaten dürfte sich die Tat etwa zwischen 21.00 und 21.30 Uhr abgespielt haben. Die Polizei hofft auf Hinweise, die im Bereich der Straße "Zur Landwehr" verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

