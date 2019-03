Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Lebensmittel aus Lagerhalle gestohlen

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in eine Lagerhalle an der Werner-Battenfeld-Straße eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam mehrere Eingangstüren und das große Hallentor. Sie transportierten Paletten voller Lebensmittel ab. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich. An demselben Wochenende wurde an der Fröbelstraße der Tank eines Baggers angezapft. Die Tankdiebe zapften rund 400 Liter Diesel ab.

