Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch ins Jugendzentrum

Menden (ots)

Am heutigen Dienstag sind Unbekannte in das Jugendzentrum an der Bahnhofstraße in Bösperde eingedrungen. Gegen 4 Uhr schlugen sie eine Fensterscheibe zur Toilette ein und kletterten in das Gebäude. Im Aufenthaltsraum durchsuchen sie einen Schrank, um das Jugendzentrum wahrscheinlich ohne Beute wieder zu verlassen.

Die Polizei in Menden bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 02373/9099-0.

