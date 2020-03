Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100320-178: Einbrecher scheiterten an Glastüren

Gummersbach (ots)

An einer Bäckerei und einer Apotheke scheiterten Einbrecher in den vergangenen Tagen jeweils mit dem Versuch, die Scheibe der Eingangstüren einzuwerfen. Bei der Bäckerei an der Vollmerhauser Straße lag die Tatzeit zwischen Samstagabend und Montagmorgen (7. - 9. März). Hier nahmen die Täter einen Pallisadenstein aus der Auslage eines benachbarten Baumarktes zur Hand und warfen diesen mit großer Wucht mehrfach gegen die Eingangstür. Das Verbundsicherheitsglas hielt den Bemühungen der Täter aber stand und verwehrte ihnen trotz Beschädigung den Zugang. Einen ähnlichen Verlauf nahm der Einbruchsversuch bei einer Apotheke in der Marie-Juchacz-Straße. Hier benutzten die Einbrecher gegen 01.50 Uhr am Dienstag (10. März) einen Plasterstein, der aber ebenfalls nicht ausreichte, um die Glasscheibe vollständig zu zerstören. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

