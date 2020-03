Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110320-183: Firmeneinbruch im Industriegebiet

Radevormwald (ots)

Bei einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Max-Planck-Straße hatten es die Täter in der Nacht zu Dienstag (9./10. März) offenbar nur auf Bargeld abgesehen. Zwischen 22.00 und 04.15 Uhr verschafften sich die Einbrecher durch Aufhebeln der Eingangstüre Zugang zu dem Firmengebäude. Dort brachen sie einen Getränkeautomaten auf und entwendeten das Bargeld. Weiterhin suchten sie in mehreren Büros nach Beute. Hier konnten sie aber dem ersten Anschein nach nichts Verwertbares finden, richteten beim Aufbrechen der Zugangstüren aber erheblichen Schaden an. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

