Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizisten beweisen gutes Auge

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag wurde die Bundespolizei über einen Diebstahl in einem Drogeriemarkt im Erfurter Hauptbahnhof informiert. Laut Aussage des Ladendetektivs war der Diebstahl bei der Sichtung der Videoaufzeichnungen der Überwachungskameras aufgefallen. Dabei gut zu erkennen war die Vorgehensweiseweise der beiden mutmaßlichen Diebe sowie deren Aussehen. Diese hatten es speziell auf Parfüm abgesehen. Bei einer später durgeführten Maßnahme erkannte eine Streife der Bundespolizei einen der mutmaßlichen Täter in der Straßenbahnunterführung am Bahnhof. Dieser war zu Fuß in Richtung Innenstadt unterwegs. Noch während der Verfolgung stieß eine weitere männliche Person zu ihm, auf den die Beschreibung des zweiten Diebes passte. Die Beamten nahmen beide vorläufig fest und mit zur Dienststelle. Der hinzugezogene Ladendetektiv identifizierte die Männer als die in Frage kommenden Täter. Außerdem fanden die Beamten das Diebesgut bei den 34 und 37 Jahre alten Deutschen. Gegen die in Erfurt Wohnenden leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls ein. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen durften sie die Dienststelle verlassen.

Die Bundespolizei in Mitteldeutschland ist auch bei Twitter online, folgen Sie uns unter @bpol_pir.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt

Michael Oettel

Telefon: 0361 65983 - 521

E-Mail: bpoli.erfurt.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell