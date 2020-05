Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Anzeige wegen Beleidigung

Erfurt (ots)

Gestern, kurz vor Mitternacht, fuhr ein 37-jähriger Deutscher mit seinem Fahrrad durch die Unterführung am Erfurter Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt. Als er drei auf ihrem Streifengang befindliche Bundespolizisten passierte, streckte er den Beamten den ausgetreckten Mittelfinger entgegen. Dabei hatte der Mann Mühe sich auf seinem Rad zu halten und fuhr Schlangenlinien. Dies bemerkte auch eine Streife der Landespolizei, die sich mit ihrem Fahrzeug in der Nähe befand. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten kurz darauf den Radfahrer stellen. Ein bei ihm in der Folge durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Während der Maßnahmen beleidigte der in Kölleda wohnende Mann weiterhin die Beamten. Infolge dessen leiteten diese ein Strafverfahren gegen den 37-Jährigen ein.

