Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldbörse entwendet

Uslar (ots)

(zi.) Ein 17jähriger Jugendlicher aus einem Uslarer Ortsteil wurde am 27.06.20, gegen 21:30 Uhr, von einem bisher unbekannten Täter vor dem Eingang eines Einkaufsmarktes in der Wiesenstraße um ein Eurostück für einen Einkaufswagen gebeten. Als er sein Portmonnee hervorholte, riss der Täter es ihm aus der Hand und flüchtete anschließend in Richtung Meinteweg. Der bisher unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 20 - 25 Jahre alt, schwarze Haare und braune Augen, ca. 1,80 m groß, südländischer Typ. Er trug eine blaue, relativ weite Jacke, eine blaue Jeans und Mundschutz. Im Portmonnee befanden sich ca. 40,- Euro Bargeld. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Tel.-Nr. 05571/92600-0.

