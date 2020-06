Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diesel aus Baustellenfahrzeugen entwendet

Northeim (ots)

Northeim, Bundesstraße 3/ B 241, Freitag, 26.06.2020, 12.00 Uhr bis Montag, 29.06.2020, 08.00 Uhr

NORTHEIM (köh) - Am vergangenen Wochenende wurden aus zwei Baustellenfahrzeugen Hunderte Liter Diesel entwendet.

An der Bundesstraße 3 in Höhe der Anschlussstelle Northeim-Nord wurden im o.a. Tatzeitraum ca. 200 Liter Dieselkraftstoff aus einem dort abgestellten Radlader entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Weiterhin wurde an der Bundesstraße 241 in Höhe der Anschlussstelle Northeim-West ca. 160 Liter Diesel aus einem Kettenbagger entwendet. Der Schaden wird hier auf ca. 160 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen machen können, setzen sich bitte mit der Polizei Northeim 05551-70050 in Verbindung.

