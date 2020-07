Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Blitzer beschädigt

Einbeck (ots)

Einbeck, Bundesstraße 3 (Kr.) 30.06.2020; 21:00 Uhr

Am Dienstag, den 30.06.2020, gegen 21:00 Uhr, bemerkte ein 51jähriger Verkehrsteilnehmer aus Berlin, auf der Bundesstraße 3 in Höhe Kuventhal, eine bislang unbekannte, männliche Person, die sich am dort zur Zeit aufgestellten "Blitzergerät" des Landkreises Northeim zu schaffen machte. Es war deutlich zu erkennen, dass der Mann das Gerät mit Sprühfarbe beschmierte und einen Aufkleber auf die Scheibe des Messgerätes klebte. Anschließend entfernte sich der Sprayer mit einem grau/blauen Mercedes älteren Baujahres, indem sich noch eine Begleitperson befand. Die Polizei in Einbeck hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell