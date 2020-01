Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Welche Ampel stand auf Grün? Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfall

Hameln (ots)

Am Freitag (24.01.2020) kam es gegen 15:50 Uhr an der Kreuzung Wangelister Straße (B1)/Böcklerstraße/Wangelister Feld in Hameln zu einem Verkehrsunfall. Hierbei ist ein 59-jähriger Hamelner leicht verletzt worden. Der Mann klagte nach dem Unfall über Rückenschmerzen.

Der 59-Jährige war mit seinem Nissan von der Böcklerstraße in Richtung Wangelister Feld unterwegs.

Ein 27-jähriger Mann aus Emmerthal befuhr mit seinem BMW zeitgleich die Wangelister Straße in Richtung Groß Berkel. Auf der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Beide Unfallfahrer gaben der Polizei gegenüber an, dass sie bei grün in die Kreuzung eingefahren seien. Da die Ampelanlage zur Zeit der Unfallaufnahme durch die Polizei einwandfrei funktionierte, sucht die Polizei Hameln jetzt Zeugen zu dem Unfall.

Wer hat denn Unfall beobachtet und kann Angaben zur Ampelschaltung zum Zeitpunkt des Unfalls machen?

Hinweise nimmt die Polizei Hameln unter der Telefonnummer: 05151/933-222 entgegen.

