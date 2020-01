Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Holzmindener mehr als doppelt so schnell wie erlaubt auf der B 64 unterwegs

Negenborn/ Eschershausen (ots)

Am Montag, den 27.01.2019, führten Polizeibeamte des PK Holzminden eine Geschwindigkeitsmessung auf der B64 zwischen Negenborn und Eschershausen durch. Dabei konnten in zwei Stunden 20 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Besonders eilig hatte es ein 22-jähriger Seat Fahrer aus Holzminden. Er wurde mit einer Geschwindigkeit von 152 km/h gemessen. Erlaubt sind an dieser Stelle nur 70 km/h. Ihm drohen nun 600 EUR Bußgeld sowie ein dreimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Gegen neun weitere Fahrer wurde ebenfalls ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die übrigen zehn mussten ein Verwarngeld bezahlen.

