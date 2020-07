Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw beschädigt und nicht gemeldet

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 01.07.2020; 05:30 Uhr - 10:53 Uhr

Am Mittwoch, den 01.07.2020, parkte ein 60jähriger Einbecker seinen Pkw Daimler Benz in der Hansestraße, auf dem Parkstreifen gegenüber der Firma Kayser. Als er gegen 10:53 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass dieses im Bereich der hinteren Stoßstange und Heckklappe beschädigt worden ist. Bei einer polizeilichen Aufnahme des Sachverhaltes vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Rangieren in eine Parklücke, den Mercedes beschädigt hatte und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 1500,- Euro zu kümmern. Die Polizei Einbeck hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall, bzw. dem Verursacher machen können, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

