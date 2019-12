Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Pkw brennt beim Abschleppen

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag geriet gegen 14:40 Uhr in der Meimsheimer Straße in Bönnigheim ein nicht betriebsbereiter Pkw beim Abschleppen in Brand. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts entstand ein Kabelbrand, der auf die Isolierung übergriff. Das Feuer konnte mittels eines Feuerlöschers gelöscht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Bönnigheim war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro.

