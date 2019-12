Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in Holzgerlingen; Unfallflucht auf der K 1055 - Gemarkung Böblingen

Ludwigsburg (ots)

Holzgerlingen: Elfjähriges Kind bei Unfall leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen musste ein elfjähriges Kind am Dienstagmorgen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem es gegen 07.20 Uhr in Holzgerlingen in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Während eine 26-Jährige mit einem Smart auf der Eberhardstraße stadteinwärts unterwegs war, wollte das 11-jährige Mädchen die Straße an einem Fußgängerüberweg überqueren. Vermutlich weil die Frontscheibe im Smart beschlagen war, übersah die Fahrzeuglenkerin die Elfjährige, als diese die Fahrbahn schon fast überquert hatte. Das Mädchen wurde von dem Smart erfasst, stürzte auf den Asphalt und erlitt leichte Verletzungen.

Böblingen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 07.10 Uhr auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Sindelfingen-Ost ereignete. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 58-jährige Ford-Lenkerin auf der Kreisstraße 1055 von Stuttgart kommend in Richtung Böblingen unterwegs. Zeitgleich hat sich von der Landesstraße 1183 (Mahdentalstraße) von rechts ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker genähert. Im Kreuzungsbereich zur K 1055 überfuhr der Unbekannte mutmaßlich eine Stoppstelle, ohne auf den bevorrechtigen Verkehr zu achten. Um einen Zusammenstoß mit dem unbekannten Fahrzeug zu vermeiden, musste die Ford-Lenkerin ausweichen. Hierdurch geriet sie ins Schleudern und stieß mit einer entgegenkommenden 40-jährigen Nissan-Fahrerin zusammen. Beide Fahrerinnen sowie eine 24-jährige Ford-Beifahrerin zogen sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der unbekannte Fahrzeuglenker, der am Steuer eines Pkw saß, machte sich anschließend aus dem Staub. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

