POL-LB: BAB 81/Korntal-Münchingen und Möglingen: mehrere Kilometer Stau nach Auffahrunfall

Ludwigsburg (ots)

Gegen 06.15 Uhr ereignete sich am Dienstag ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeuglenkern, die im Bereich Korntal-Münchingen, zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg und Stuttgart-Zuffenhausen unterwegs waren. Auf der rechten Spur fuhr ein 33-jähriger VW Crafter-Lenker mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit einem 36 Jahre alten Mann in einem Chrysler auf. Dem Chrysler-Fahrer gelang es im weiteren Verlauf seinen PKW auf den Standstreifen zu lenken. Nahezu zeitgleich näherte sich von hinten ein ebenfalls 36 Jahre alter VW Golf-Fahrer, der schließlich gegen das Heck des Crafter prallte. Der Chrysler-Lenker erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten mussten die rechte Spur und der Standstreifen bis gegen 09.50 Uhr gesperrt werden. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 33.000 Euro belaufen. Es entstand ein Rückstau von rund sieben Kilometern. In diesem Rückstau bzw. im zähfließenden Verkehr ereignete sich gegen 08.45 Uhr auf der Gemarkung Möglingen ein weiterer Unfall. Während eines Fahrstreifenwechsels übersah ein 43 Jahre alter Mercedes-Lenker mutmaßlich, dass ein 38 Jahre alter Nissan-Fahrer bis zum Stillstand abbremsen musste. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, in dessen Folge der Nissan auf einen vor ihm stehenden BMW einer 45-Jährigen aufgeschoben wurde. Die 31 Jahre alte Beifahrerin im Nissan wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 7.800 Euro.

