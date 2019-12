Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Fahrerflucht auf Parkplatz; Besigheim: Einbruch in Schulgebäude

Ludwigsburg (ots)

Korntal-Münchingen: Fahrerflucht auf Parkplatz

Ein bisher noch Unbekannter touchierte zwischen Sonntag 22.00 Uhr und Montag 11.30 Uhr vermutlich beim Ein-oder Ausparken auf einem Parkplatz in der Zuffenhauser Straße in Korntal einen Fiat und machte sich davon. Der Fiat stand auf einem Parkplatz vor einem Mehrparteienhaus und einem Getränkemarkt. Der Sachschaden beträgt circa 1.500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, melden sich beim Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0.

Besigheim: Einbruch in Schulgebäude

In der Nacht zum Dienstag suchten noch unbekannte Täter eine Schule im Schulweg in Besigheim heim. Mutmaßlich verschafften sie sich mithilfe einer Leiter oder einer anderweitigen Aufstiegshilfe zunächst Zugang zu einer im dritten Stock gelegenen Terrasse. Sie versuchten dann eine Terrassentür aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Hierauf begaben sich auf eine Terrasse, die sich einen Stock tiefer befindet, und brachen ein Fenster auf. So gelangten die Einbrecher in ein Klassenzimmer, dessen Tür sie dann ebenfalls gewaltsam öffneten und sich anschließend im Treppenhaus wiederfanden. Anschließend machten sich die Unbekannten an der Tür zum Lehrerzimmer zu schaffen. Vermutlich versuchten die Täter auch hier die Tür zunächst aufzuhebeln. Da sie jedoch scheiterten, schlugen sie das Türblatt wohl kurzerhand ein. Mutmaßlich flüchteten die Unbekannten im weiteren Verlauf ohne Beute gemacht zu haben. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf rund 2.500 Euro geschätzt. Möglicherweise waren die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs. Der Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143/40508-0, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell