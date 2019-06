Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Lkrs Ravensburg

Konstanz (ots)

Betrunken auf dem Fahrrad

Weingarten - Durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Weingarten konnte am Freitagabend, gegen 20 Uhr, ein Radfahrer auf dem Tankstellengelände der Esso-Tankstelle, in der Waldseer Straße in Weingarten, beobachtet werden, wie dieser in Schlangenlinien fuhr. Als er vom Fahrrad abgestiegen war, torkelte er in das Ladengeschäft der Tankstelle. Der 44-jährige Mann konnte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest verifizierte die Feststellungen der Beamten. Bei der Person konnte ein Atemalkoholgehalt von 1,19 mg/l ermittelt werden. Im Anschluss der Verkehrskontrolle wurde dem Radfahrer eine Blutentnahme im Klinikum entnommen. Wie sich im weiteren Verlauf der Ermittlungen herausstellte, war der Mann nicht ohne Grund mit dem Rad unterwegs. Seinen Führerschein musste er bereits vor geraumer Zeit, wegen einer Trunkenheitsfahrt, abgeben.

Rückfragen bitte an:



POK Markus Schmidt



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 - 995 3355

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell