Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines hochwertigen Pkw

Northeim (ots)

Northeim (Se) Am Donnerstag, den 02.07.2020, wurde in der Zeit von 03.20 bis 03.30 Uhr von einem Grundstück in 37176 Nörten-Hardenberg, Ortsteil Elvese, ein dunkelblauer Pkw Audi Avant im Wert von ca 50.000.-EUR entwendet. Die Täter flüchteten mit dem Pkw in unbekannte Richtung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell