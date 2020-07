Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Getränkeflaschen zerschmissen

Einbeck (ots)

Dassel, OT Markoldendorf (Kr.) 01.07.2020 - 02.07.2020

In der Nacht von Mittwoch, den 01.07.2020 bis zum Donnerstag, den 02.07.2020 entnahmen bislang unbekannte Täter, aus einem unverschlossenen Vorratshäuschen eines Tennisvereins am Volgers Weg in Markoldendorf, eine große Menge Getränkeflaschen. Anschließend zerschmissen sie diese auf dem Vorplatz des Vereinsheimes. Dabei entstand eine mehrere quadratmetergroße Scherbenfläche. Nach Angaben eines Verantwortlichen beträgt der Schaden ca. 400,- Euro. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Personen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05564-999100 zu melden.

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

