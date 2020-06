Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrmals hinten aufgefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall am Mittwoch (17.06.2020), bei dem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben soll. Ein 37 Jahre alter BMW-Fahrer fuhr gegen 13.10 Uhr in der Heilbronner Straße in Richtung Zuffenhausen. Auf Höhe des Einfädelungsstreifens kurz vor der U-Bahn-Haltestelle Friedrichswahl wechselte er von der rechten auf die linke Fahrspur, woraufhin das hinter ihm fahrende Fahrzeug mehrmals auf seinen BMW auffuhr. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher auf der Bundesstraße 10/Bundesstraße 27 in Richtung Ludwigsburg weiter. Laut dem 37-Jährigen soll es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen Transporter handeln. Das Kennzeichen soll die Ziffern 1057 beinhalten. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter +4971189903800 zu melden.

