Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickbetrügerin unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Eine unbekannte Frau hat am späten Dienstagabend (16.06.2020) in einer Gaststätte an der Immenhofer Straße mit einem Trick 100 Euro erbeutet. Die Unbekannte kam gegen 23.30 Uhr in die Gaststätte, bestellte ein Getränk zum Mitnehmen und bezahlte es. Anschließend wollte sie eine Flasche Wein kaufen. Nachdem sie die zehn Euro mit einem 200 Euroschein bezahlt hatte, wollte sie die Weinflasche doch nicht. Sie gab das vermeintlich vollständige Wechselgeld zurück und ging. Kurz darauf bemerkte die Angestellte, dass 100 Euro beim zurückgegebenen Wechselgeld fehlten. Laut der Angestellten soll die Täterin etwa 165 Zentimeter groß und zirka 25 bis 30 Jahre alt sein. Sie hatte ein rundliches Gesicht, eine stämmige Figur und schulterlange dunkle Haare. Sie soll ein südländisches Aussehen gehabt haben und trug zur Tatzeit eine Jeans, ein weißes T-Shirt und eine hellblaue Stoffmaske. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden. (sw)

