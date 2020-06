Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Alkohol geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte haben am Montagabend (15.06.2020) in einem Supermarkt an der Böblinger Straße mehrere Fläschchen Alkohol geraubt und sind anschließend geflüchtet. Ein 41-Jähriger Angestellter sprach gegen 21.30 Uhr einen Mann an, der im Laden keine Mund-Nasen-Bedeckung trug. Dieser stach daraufhin unvermittelt offenbar mit einem spitzen Gegenstand in Richtung des Bauches des Angestellten, dem es gelang, den Angriff abzuwehren. Dabei fielen dem 41-Jährigen die prall gefüllten Jackentaschen des Täters auf. Weil er einen Diebstahl vermutete, versuchte der Angestellte den Mann festzuhalten, der ihm im folgenden Gerangel mehrfach in den Bauch schlug. Ein weiterer Täter versetzte dem Angestellten mehrere Schläge in den Rücken, woraufhin Kollegen des 41-Jährigen zu Hilfe eilten. Als die Räuber von einem dritten Mann unterstützt wurden, gelang ihnen letztlich die Flucht. Der Angestellte beschreibt den Haupttäter als 18- bis 20-jährigen Mann, der zirka 185 Zentimeter groß und kräftig gebaut sein soll. Er soll schulterlange dunkle lockige Haare und einen Oberlippenbart haben. Er trug eine schwarze Daunenjacke, blaue Jeans und weiße Turnschuhe. Einer der Mittäter soll zirka 18 bis 20 Jahre alt sein, kurze schwarze Haare haben und mit einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

