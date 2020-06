Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag (16.06.2020) ist ein Schaden von rund 8.000 Euro entstanden. Eine 45-jährige Mercedesfahrerin war gegen 16.45 Uhr auf dem mittleren Fahrstreifen der Vaihinger Straße in Richtung Vaihingen unterwegs. An der Einmündung des Albstadtwegs stieß sie mit dem Hyundai einer 62 Jahre alten Frau zusammen, der aus dem Albstadtweg nach links in die Vaihinger Straße einbog. Beide gaben bei der Unfallaufnahme an, bei Grünlicht gefahren zu sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu melden.

