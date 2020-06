Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Messereinsatz bei Streit - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (16.06.2020) einen 31 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einen 29-Jährigen bei einem Streit mit einem Messer verletzt zu haben. Die beiden Männer gerieten vermutlich wegen einer Frau, im Bereich des Akademiegartens, in Streit. Mehrere Zeugen meldeten gegen 11.15 Uhr die Auseinandersetzung, bei der sich die Männer zuerst verbal gestritten hatten. Im weiteren Verlauf schlug der 31-Jährige sein Opfer zu Boden und trat nach ihm. Ein Jogger trennte die beiden, der 31-Jährige riss sich jedoch wieder los und stach auf das am Boden liegende Opfer ein. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Beamten nahmen den 31-jährigen Afghanen fest. Er wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des Mittwochs (17.06.2020) einem Haftrichter vorgeführt. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

