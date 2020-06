Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Anwohner löschen angezündete Mülltonne - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots)

Unbekannte haben am Dienstagabend (16.06.2020) eine Mülltonne an der Straße Sieben Morgen angezündet. Anwohner bemerkten gegen 21.30 Uhr eine qualmende Papiermülltonne und löschten noch vor Eintreffen der Beamten den Brand. Intensive Fahndungsmaßnahmen nach den unbekannten Tätern verliefen erfolglos. Da der Brand bereits frühzeitig gelöscht worden war, entstand nur ein geringer Sachschaden. Ob ein Tatzusammenhang zu weiteren Brandlegungen besteht, wird derzeit noch geprüft. Zeugen werden gebeten, sich an den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu wenden.

