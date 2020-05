Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannte zündeten Bäume an

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Auf einem Grundstück an der Reeser Landstraße zündeten Unbekannte am Donnerstagmorgen gegen 06.30 Uhr drei Bäume an, die die alarmierte Feuerwehr löschen konnte. Das Feuer beschädigte die Bäume im unteren (Wurzel-) Bereich.

Gegen 00.10 Uhr musste die Feuerwehr auf dem gleichen Grundstück bereits einen Baum löschen, der offenbar angezündet worden war.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell